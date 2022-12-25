Главный Дед Мороз России приехал в Самару поздравить детей и их родителей 25 декабря 2022 года

В театре «Самарская площадь» прошла елка для особенных детей.
Фото: администрация Самары
В воскресенье, 25 декабря 2022 года, в Самару приехал главный Дед Мороз России. Волшебник поздравил самарцев с наступающим Новым годом.
— В театре «Самарская площадь» прошла елка для особенных детей. Этой традиции уже много лет. Около 80 ребят пообщались с настоящим Дедом Морозом, — рассказали в городской администрации.
Дети также посмотрели мультфильм «Илья Муромец», созданный ребятами с особенностями развития. В ДК «Заря»праздничную программу подготовили для детей военнослужащих. Ребята отправились в путешествие, чтобы познакомиться с Дедами Морозами народов России, а потом посмотрели спектакль «Три заветных желания, или Волшебник Изумрудного города».
Дед Мороз поздравил самарцев с наступающим Новым годом: «Пусть следующий год принесет удачи, исполнения заветных желаний, крепкого здоровья. Чтобы на все добрые начинания сил было достаточно. Побольше сказочного настроения и лучезарных улыбок».
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