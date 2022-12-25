Самарский видеоблогер показал с высоты, где пройдет магистраль «Центральная»

Строительство начнется 1 июня 2023 года и продолжится по 1 ноября 2025 года. Фото: скриншот

Самарский блогер Евгений Щекин показал с высоты птичьего полета, где пройдет будущая магистраль «Центральная». Уже можно представить очертания дороги на пока еще не подготовленной местности.

Специалистам предстоит расчистить территорию дачного массива. Напомним, первый этап проект включает в себя участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Подрядчик должен будет обустроить новую дорогу, а также возвести два путепровода.

Так, один из них появится на пересечении проспекта Карла Маркса и ж/д путей (в районе станции Дачной), а другой – на пересечении магистрали с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава.

Строительство начнется 1 июня 2023 года и продолжится по 1 ноября 2025 года. На него планируется направить 8,6 миллиардов рублей.

На проект планируется направить 8,6 миллиардов рублей. Фото: скриншот

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