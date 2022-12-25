Самарский видеоблогер показал с высоты, где пройдет магистраль «Центральная»

Строительство начнется 1 июня 2023 года и продолжится по 1 ноября 2025 года. Фото: скриншот
Самарский блогер Евгений Щекин показал с высоты птичьего полета, где пройдет будущая магистраль «Центральная». Уже можно представить очертания дороги на пока еще не подготовленной местности.
Специалистам предстоит расчистить территорию дачного массива. Напомним, первый этап проект включает в себя участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Подрядчик должен будет обустроить новую дорогу, а также возвести два путепровода.
Так, один из них появится на пересечении проспекта Карла Маркса и ж/д путей (в районе станции Дачной), а другой – на пересечении магистрали с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава.
Строительство начнется 1 июня 2023 года и продолжится по 1 ноября 2025 года. На него планируется направить 8,6 миллиардов рублей.
На проект планируется направить 8,6 миллиардов рублей. Фото: скриншот
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.