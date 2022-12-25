Самарцам предложили подарить начальнику "попу с ушами"

Вот такой сувенир предлагают дарить в Самаре

Жителям Самары предложили купить в качестве новогоднего подарка необычный сувенир - это глиняная "попа с ушами". Автор объявления шутливо заявляет, что это - лучший символ уходящего года. Сделан сувенир из глины и выглядит впечатляюще

Автор предлагает подарить странную штуковину близким и не очень людям.

- Можно организовать анонимное поздравление начальнику, директору с вручением подарка, это подарок человеку у которого всё есть, всё будет и всё было, - пишет автор.

Сувенир стоит недорого - всего 1500 рублей. Впрочем, неизвестно, кто осмелится сделать столь странный подарок своим знакомым в Новый год.