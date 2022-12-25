Елка в теплушке и песни про жизнь: губернатор Дмитрий Азаров перед праздником приехал в гости к бойцам 15 бригады в зону СВО

На фоне веселой компании украшенная елка, календарь с перечеркнутыми днями и мишура. Фото: скриншот видео

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров перед приближающимся Новым город приехал в гости к бойцам 15 бригады в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в телеграм-канале «Столовка Белого дома».

С этой предпраздничной встречи появилось и видео. Автор поста обращает внимание, что Дмитрий Азаров приехал к ребятам в зону СВО, как и обещал.

— Атмосфера в нашей 15 бригаде: немного новогоднего антуража и песни про жизнь, такую, какая она есть. Автор, он же исполнитель просто и понятно рассказал, за что все мы, кому не безразлична Россия, воюем, — написали в телеграм-канале.

На фоне сосредоточенной компании украшенная елка, календарь с перечеркнутыми днями, развешанные мишура и аппликации из бумаги. В руках у исполнителя гитара, вокруг –внимательные слушатели.

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