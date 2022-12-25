Жителям Самарской области напомнили меры предосторожности при катании на тюбингах

Не стоит привязывать «ватрушки» к транспортным средствам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Катание на тюбинге или «ватрушках» является травмоопасным. В СУ СК по Самарской области напомнили жителям региона правила безопасности.

В отличие от обычных санок, надувные «ватрушки» могут развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время спуска и становиться неуправляемыми. Поэтому кататься на тюбингах можно только в строго отведенных и оборудованных для этого местах.

Перед спуском с горки необходимо проверять, нет ли на пути других катающихся, а в процессе рекомендуется держаться за специальные ремни. Опасно прикреплять тюбинги друг к другу, так как они могут перевернуться. Не советуется также кататься на одном тюбинге вдвоем.

Не стоит привязывать «ватрушки» к транспортным средствам и выбирать для катания снежные насыпи и места рядом с дорогами, деревьями и другими опасными препятствиями. Родителям не надо оставлять детей одних без присмотра при катании с горки.

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