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НовостиОбщество25 декабря 2022 18:08

Пензенская компания «Гифт» будет возрождать самарские водочные марки

Более 60 самарских брендов теперь принадлежат пензенской компании
Ирина СИНЕГУБОВА
Ожидается, что переход самарских брендов может вывести их на новый уровень.

Ожидается, что переход самарских брендов может вывести их на новый уровень.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Более 60 самарских водочных брендов выкупил крупный пензенский дистрибьютор алкоголя с 22-миллиардным оборотом «Гифт». Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Речь идет и о знаменитых Rodnik, «Губернаторская», «Расторопша». После покупки бренды должны перезапустить. Негативные изменения, происходящие с «Родником», были связаны с глобальной трансформацией алкогольного рынка и фактическим его разделением на владельцев федеральных брендов и производственные площадки, на которых они разливались.

Предприятие не могло себе позволить продвижение водочных брендов, это требовало больших затрат на рекламу и маркетинг. Поэтому на раскрутку собственных торговых марок ресурсов не хватало. Водку самарских торговых марок еще можно увидеть на прилавках розничных алкогольных магазинов. Однако, далеко не во всех и в крайне ограниченном выборе.

Ожидается, что переход самарских брендов под контроль крупного дистрибьютора, у которого есть опыт продвижения собственных брендов, может вывести их на новый уровень.

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