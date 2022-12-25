Пензенская компания «Гифт» будет возрождать самарские водочные марки

Ожидается, что переход самарских брендов может вывести их на новый уровень. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Более 60 самарских водочных брендов выкупил крупный пензенский дистрибьютор алкоголя с 22-миллиардным оборотом «Гифт». Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Речь идет и о знаменитых Rodnik, «Губернаторская», «Расторопша». После покупки бренды должны перезапустить. Негативные изменения, происходящие с «Родником», были связаны с глобальной трансформацией алкогольного рынка и фактическим его разделением на владельцев федеральных брендов и производственные площадки, на которых они разливались.

Предприятие не могло себе позволить продвижение водочных брендов, это требовало больших затрат на рекламу и маркетинг. Поэтому на раскрутку собственных торговых марок ресурсов не хватало. Водку самарских торговых марок еще можно увидеть на прилавках розничных алкогольных магазинов. Однако, далеко не во всех и в крайне ограниченном выборе.

Ожидается, что переход самарских брендов под контроль крупного дистрибьютора, у которого есть опыт продвижения собственных брендов, может вывести их на новый уровень.

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