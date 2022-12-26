«Кубок Дворца спорта» по легкой атлетике проходит в Самарской области

Власти отмечают, что в регионе активными темпами растет интерес к легкой атлетике. Фото: минспорта Самарской области
В Самаре проходит «Кубок Дворца спорта» по легкой атлетике. Спортсмены борются за званием лучших в разных показателях.
— Это заключительный турнир 2022 года. В нем участвуют атлеты из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Чапаевска и других муниципальных районов, — рассказали в министерстве спорта Самарской области.
Власти отмечают, что в регионе активными темпами растет интерес к легкой атлетике с появлением новых современных спортивных объектов, которые возвели в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Так, в 2022 году в Тольятти открылся современный легкоатлетический манеж, а в Самаре - стадион "Орбита".
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