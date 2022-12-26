Стала известна величина прожиточного минимума в Самарской области в 2023 году

Изменения вступят в силу в конце декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в конце декабря 2022 года изменится размер прожиточного минимума. Об этом сообщили в региональном правительстве. Соответствующий приказ уже подготовлен.

- Величина прожиточного минимума в 2023 году на душу населения составит 13 513 рублей. Для трудоспособного населения - 14 729 рублей, для пенсионеров - 11 621 рубль, для детей - 13 108 рублей, - сообщается в документации.

Отмечается, что изменения вступят в силу в конце месяца, накануне Нового года.

Напомним, в последний раз уровень прожиточного минимума был скорректирован летом текущего года. Он вырос на 10% - в частности, размер прожиточного минимума на душу населения составил 13 085 рублей.

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