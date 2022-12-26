«С наступающим вас!»: Дед Мороз ведет трамвай № 4 в Самаре

Самарцы поддержали праздничный подход и похвалили инициативного водителя. Фото: скриншот

В Самаре водитель в костюме Деда Мороза ведет трамвай № 4. Жители Самары оценили такое оригинальное решение. Видеозапись появилась в сообществе Вконтакте «Подслушано Самара».

— С наступающим вас, — обращается сказочный волшебник к пассажирам.

В ответ на поздравление люди радостно смеются и машут. В комментариях самарцы поддержали праздничный подход и похвалили инициативного водителя, который дарит праздник горожанам. Некоторые люди теперь хотят специально прокатиться на таком трамвае.

— Спасибо Вам, дочка была очень рада когда Дед Мороз помахал ей, — пишет самарчанка.

— Спасибо всем, кто поднимает настроение людям, — отмечает комментатор.

Ранее «КП-Самара» рассказывала про водителя такси, который украсил машину к Новому году гирляндой, положил конфеты и теперь поднимает настроение пассажирам.