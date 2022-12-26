Самарский метрополитен отметил свое 35-летие 25 декабря 2022 года

Подарком к юбилею стало строительство новой одиннадцатой станции метро «Театральная». Фото: администрация Самары

В воскресенье 25 декабря 2022 года самарский метрополитен праздновал юбилей. По этому поводу Елена Лапушкина написала в своем телеграм-канале о значимости события.

— Мы гордимся быть в числе городов России, где сегодня есть действующее метро. С начала строительства, конечно, многое поменялось в Самаре, но наше метро по-прежнему востребовано и любимо, — отметила Елена Лапушкина.

Ровно 35 лет назад в Куйбышеве ввели в эксплуатацию первую очередь метро в составе четырех станций: «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка» и «Победа». Подарком к юбилею стало строительство новой одиннадцатой станции метро «Театральная».

Когда строительство в 2024 году будет завершено, попасть из одного конца города в другой можно будет за 20-30 минут. Также к этому времени планируется обновить практически весь подвижной состав самарского метро.

— От всей души благодарю специалистов, которые строили и строят метро в Самаре, машинистов и других работников метрополитена. Искренне рада, что свой день рождения самарское метро отмечает развиваясь, обновляясь и открывая новые перспективы, — подытожила Елена Лапушкина.

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