В Самарской области задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле без номеров

В настоящий момент возбуждено два уголовных дела. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Похвистнево на маршруте патрулирования полицейские остановили автомобиль «ВАЗ 2112» без номеров. За рулем находился пьяный 23-летний водитель без прав.

— При проверке документов выяснилось, что транспортное средство парню не принадлежит. А госномера обнаружили в багажнике, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Как выяснилось, молодой человек вместе со своим другом – владельцем автомобиля, выпивали спиртные напитки. Когда приятель отвлекся, он сел в машину и решил прокатиться.

В свою очередь владелец автомобиля сообщил, что, обнаружив пропажу машины, решил не обращаться в полиции в надежде, что друг скоро вернет его имущество. В настоящий момент возбуждено два уголовных дела.

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