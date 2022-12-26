Пожар в общежитии техникума на ул. Балаковской произошел в Самаре 25 декабря 2022 года

Происшествие обошлось без пострадавших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в воскресенье, 25 декабря 2022 года, в Советском районе Самары произошел пожар. Загорелось здание общежития техникума железнодорожного транспорта имени А.А. Буянова. Речь идет о пятиэтажном здании на улице Балаковской, 16.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 4:03. В здании горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров. Происшествие обошлось без пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место ЧП выезжали 68 человек и 20 единиц техники. Пожарные локализовали возгорание в 4:34, а полностью потушили его в 4:40. Из-за чего начался пожар, пока не ясно. Причину случившегося предстоит установить специалистам.

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