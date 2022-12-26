В Самарскую область 26 декабря 2022 года придет густой туман

Туман сохранится до конца дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода продолжает преподносить сюрпризы жителям Самарской области. В понедельник, 26 декабря 2022 года, в регион придет густой туман. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС по ссылкой на Приволжское УГМС.

- В ближайший час в Самарскую область придет туман, который сохранится до конца дня. Видимость составит 500 метров и менее. Объявлен желтый уровень опасности, - отмечают в ГУ МЧС по Самарской области.

Отметим, что погода при этом будет довольно теплой. По данным синоптиков, температура воздуха составит -1, -6 градусов. Ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег. Ветер при этом будет слабым и неустойчивым.

Напомним, обильные осадки сохранятся в регионе на протяжении нескольких недель. Снегопад ожидается и в новогоднюю ночь.

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