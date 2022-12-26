Жена самарского олигарха Ксения Царицына вернулась в Россию

«Один день в сказке» - подписала фото блогер. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына вернулась в Россию. Она опубликовала несколько фотографий из Москвы. На фото Царицына позирует на улицах столицы как одна, так и с дочерью.

- Один день в сказке, - лаконично подписала фотографии жена самарского олигарха и популярный блогер.

Ксения Царицына живет в Дубае с 2012 года. Она вышла замуж за самарского олигарха Алексея Шаповалова в 2017 году после нескольких лет совместной жизни.

В своих соцсетях женщина регулярно делится фотографиями своей жизни, выкладывает снимки из путешествий, фото детей и публикует новые наряды.