Мошенники обманули юриста из Самары на 1,9 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают атаковать жителей Самарской области. Недавно на уловку злоумышленников попалась жительница областного центра. Работающая юристом женщина перевела преступникам почти 2 млн. рублей. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

- Мошенники связались с 38-летней самарчанкой в мессенджере. Они сообщили, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Чтобы это предотвратить, ей посоветовали перечислить сбережения на безопасные счета, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина поверила злоумышленникам и перевела на указанные ими счета 1 млн. 950 тыс. рублей. Однако собеседник перестал выходить на связь. Самарчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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