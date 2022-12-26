Нетрезвая женщина на Chevrolet улетела в кювет в Самарской области

Авария произошла в Большеглушицком районе рано утром.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Утром в воскресенье, 25 декабря 2022 года, в Большеглушицком районе произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Автомобиль вылетел в кювет и столкнулся с препятствием. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.
Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 4:30 на трассе «Самара - Большая Глушица – Пестравка». 38-летняя водитель Chevrolet Cruze съехала в левый кювет, после чего машина наехала на препятствие.
- В результате аварии пострадавшую госпитализировали. По данным инспекторов ГИБДД, у женщины-водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, - отмечают в ГУ МВД по региону.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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