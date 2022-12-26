Дмитрий Азаров побывал в зоне СВО для поддержки самарских бойцов

Бойцы показали главе региона, где живут и в каких условиях несут службу Фото: правительство Самарской области

В минувшие выходные губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил зону СВО. Он отправился на передовую, чтобы поддержать бойцов-земляков и передать им дополнительную технику и теплые вещи.

— Очень важно, парни, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, знали, что мы вместе. Я здесь, чтобы передать: абсолютное большинство граждан страны, наших земляков вместе с вами своими помыслами, поддерживают морально, помогают вашим семьям, — рассказал Дмитрий Азаров.

От Самарской области в зону СВО доставили очередную партию беспилотников и средства борьбы с БПЛА противника, радиостанции, ноутбуки, планшеты и т. д. Также военнослужащим привезли генераторы, печки и термосы, продукты, запас термобелья, носков и другой одежды. Бойцы попросили губернатора прислать им дополнительную партию сапог, которые в боевых условиях быстро портятся. Дмитрий Азаров заверил, что все необходимое будет направлено в расположение войск в ближайшее время.

Также по просьбе военных на передовую привезли новогодние елочки и гирлянды — чтобы они чувствовали приближение праздника. Кроме того, для бойцов организовали два мини-концерта. Одну из своих новых песен для них исполнил заслуженный артист России Сергей Войтенко.

Защитники Отечества передали вместе с главой региона письма для своих семей, а также самарских школьников, которые регулярно шлют им открытки и рисунки с теплыми пожеланиями. Дмитрий Азаров пообещал доставить послания адресатам в кратчайшие сроки.

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