Двое человек пострадали в результате столкновения Daewoo и Hyundai под Самарой

В числе пострадавших - водитель и пассажирка. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самарской области 25 декабря 2022 года. В Сызранском районе столкнулись иномарки, пострадали два человека.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, авария случилась в 17:20 на автодороге «Обход г. Сызрань». 39-летний водитель Hyundai Solaris ехал в сторону Саратова. На 3 км дороги он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Matiz, за рулем которого был 34-летний мужчина.

- Водитель и 40-летняя женщина-пассажир автомобиля Daewoo Matiz были госпитализированы с места ДТП. По данным инспекторов ГИБДД, у пострадавшего водителя выявлены признаки алкогольного опьянения, - отмечают в региональном ГУ МВД.

Полицейским предстоит выяснить все причины произошедшего.

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