Самары смогут «прочитать» любимые фильмы и сериалы

Онлайн-кинотеатр KION совместно с книжным сервисом «Строки» объявляют о запуске нового проекта, в рамках которого оригинальные сериалы KION будут переработаны в литературные произведения разных жанров. В книжных версиях расширится вселенная сериалов: романы будут содержать дополнительные эпизоды и сюжетные линии героев.

23 декабря в приложении «Строки» появилась брендированная полка KION Books с новеллизациями оригинальных сериалов. Также в сервисе запустятся кросс-рекомендации, предлагающие фильмы и сериалы, которые могут заинтересовать читателя.

Книжные версии проектов KION будут интересны как поклонникам оригинальных сериалов, которые хотят лучше познакомиться с любимыми персонажами, так и читателям, которые не знакомы с первоисточниками и впервые окунутся во вселенные детективов «Коса» и «Хрустальный», драмеди «Почка» и «Клиника счастья», психологического триллера «Переговорщик».

"Клиника счастья"

Нуарный детектив «Коса» Игоря Волошина с Линдой Лапиньш в главной роли в новеллизированной версии расширен большой личной линией героини из оригинального сценария Татьяны Арцеуловой, не вошедшей в экранизацию. Главы атмосферного романа «Коса» названы строчками из мировых рок-хитов, которые не только зададут настроение, но и предложат ключи к раскрытию детективных интриг.

"Коса"

В детективном романе «Хрустальный», по сценарию Олега Маловичко, новаторство в форме: рассказ ведется от лица сразу нескольких ключевых персонажей. Новый способ повествования покажет разные точки зрения на преступления, которые произошли в городке Хрустальный, и добавит субъективных эмоциональных переживаний.

"Хрустальный"

В детективной драме Олега Маловичко «Переговорщик», который был написан специально для актера Кирилла Пирогова, читатель увидит то, что осталось за кадром: уникальный метод героя и его внутренние переживания.

"Переговорщик"

В новеллизации «Почки», истории Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой о чиновнице Наташе Кустовой, узнавшей о своей смертельной болезни, читатель сможет увидеть больше юмора и эпизодов, не вошедших в финальную версию сериала. А в «Клинике счастья» Татьяны Арцеуловой, читатели не только поближе познакомятся с врачом Аленой Липницкой, героиней Дарьи Мороз, узнают больше о других персонажах истории, но и познакомятся с новыми героями, не вошедшими в экранизацию.