Ранее женщине уже помогли с дровами, но этого не хватит на зиму / Фото: Единая Россия

Мать мобилизованного из Курской области попросила помочь с дровами и сеном. Ранее поддержку ей оказали местные депутат и фермер, однако женщина заявила, что этого не хватит на зиму.

У жительницы Курской области семеро детей: старшим 22 и 20 лет, младшим — 11, 10, 9, 9 и 7 лет. В СВО участвует ее второй сын. С мужем она не живет. Сама заботится о пятерых младших детях, а также о внуке — ребенке мобилизованного сына. Жена молодого человека еще учится и не может постоянно следить за малышом. Также у женщины свое хозяйство — корова, два быка и телка. Для животных нужно сено. Оно было, но в августе кто-то спалил его.

Недавно многодетной матери помогли фермер и депутат Эдуард Дюмин. Они привезли ей дрова. Женщина благодарна такой поддержке, но отмечает: чтобы хватило на зиму, нужно еще столько же. Как пишут «Курские известия», она была бы рада, если бы ей вновь помогли с дровами и сеном. Женщина говорит, что весной планирует подать документы на оформление дома в собственность, что позволит ей в дальнейшем провести газ и не зависеть от печного отопления.

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