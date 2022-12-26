В Самаре открылся новый пункт сбора гуманитарной помощи для военнослужащих

Жители региона и волонтеры оказывают поддержку военнослужащим на протяжении нескольких месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары и области продолжают оказывать поддержку бойцам СВО и их семьям. На территории региона действует несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Недавно один из них открылся на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в Самаре. Объект установили рядом с круглогодичной ярмаркой.

Пункт заметно издалека - он расположен в большом белом шатре. Неравнодушные жители могут приобрести на ярмарке продукты или новогодние подарки, после чего оставить их в пункте сбора. Вся помощь будет отправлена военнослужащим и их семьям.

Напомним, штабы и пункты сбора помощи начали работать на территории Самарской области еще в феврале. Жители региона активно оказывали поддержку вынужденным переселенцам с Донбасса, а после - участникам СВО.

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