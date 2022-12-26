Дачу купца Соколова в Самаре хотят приспособить под современное использование

Особняк в неомавританском стиле был построен в начале ХХ века / Фото: cultnaslediesamregion.ru

Стала известна дальнейшая судьба дачи купца А.И. Соколова в Самаре. Особняк, построенный в начале ХХ века, расположен на территории санатория имени Чкалова на Барбошиной поляне. Старинное здание хотят приспособить под современное использование.

В УГООКН Самарской области сообщили, что особняк находится в частной собственности. Его состояние оценивается как удовлетворительное. В 2021 году ведомство выдало ООО АПП «Раритет» разрешение на разработку проекта реставрации здания. Однако, как пишет 63.ру, компания до сих пор не предоставила на согласование итоговую документацию. Так что сроки начала работ по преображению дачи Соколова пока неизвестны.

Напомним, особняк был создан в 1902-1912 годах по проекту архитектора А.А. Щербачева. Здание построено в неомавританском стиле (восточном). К 1925 годку дачу купца А.И. Соколова приспособили под дом отдыха работников водного транспорта. Впоследствии он был переименован в санаторий имени Чкалова. Насколько известно, памятник архитектуры уже не раз реконструировали, что привело к изменению его первоначального облика.

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