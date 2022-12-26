Стало известно, как жители Самарской области будут отдыхать на новогодние праздники в 2023 году

Главные праздники - Новый год и Рождество - выпали на субботние выходные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До Нового года остается меньше недели. Через несколько дней жители Самарской области и всей страны соберутся за праздничными столами, чтобы проводить уходящий 2022 год. Поэтому многие интересуются: сколько на этот раз продлятся январские выходные? Ответ на этот вопрос дали в Минтруда РФ.

- В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Так как 31 декабря – это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней, - пояснили в Минтруда России.

Отмечается, что некоторые выходные будут перенесены из-за того, что они выпадают на нерабочие праздничные дни. Так, 1 января (воскресенье) переносится на 24 февраля (пятницу), а 8 января (воскресенье) - на 8 мая (понедельник).

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