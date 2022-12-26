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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:14

Самарцы более 2 тысяч раз нарушили ПДД с 23 по 25 декабря 2022 года

Самые частые — тонировка и игнорирование ремней безопасности
Анастасия ФИЛАТОВА
Полицейские привлекли к ответственности всех выявленных нарушителей

Полицейские привлекли к ответственности всех выявленных нарушителей

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны итоги рейдов ГИБДД, которые прошли в Самарской области с 23 по 25 декабря 2022 года. За три дня полицейские выявили на дорогах региона 2 115 нарушений ПДД.

— Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 21 водителя в состоянии опьянения. Еще 37 отказались проходить медицинское освидетельствование. Еще девяти грозит уголовное наказание за повторное управление транспортом в нетрезвом виде, — сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.

Также полицейские поймали трех автомобилистов, которые разъезжали по дорогам региона без водительских прав. Еще 62 водителя нарушили правила перевозки детей, 140 — проигнорировали ремни безопасности, а 149 — попались на излишней тонировке. Кроме того, по данным ГИБДД, за выходные водители более 70 раз не пропустили пешеходов, а те, в свою очередь, нарушили ПДД почти 145 раз.

Полицейские призывают участников дорожного движения соблюдать правила. Подобные рейды в регионе планируют проводить и дальше.

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