Самарец показал, как проходит строительство бассейна у ПГУТИ

На место прибыла спецтехника. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты продолжают строительство бассейна у Поволжского университета телекоммуникации и информатики. Городской блогер показал видео с высоты птичьего полета.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, на место прибыла спецтехника. Первый камень заложили еще в ноябре текущего года. Его заложил ректор вуза Вадим Ружников вместе с депутатом госдумы Александром Хинштейном. Строительство планируют закончить в сентябре 2023 года.

Средства выделили из федерального бюджета. В двухэтажном здании разметят вестибюль, раздевалки, душевые, санузел и кабинеты. В одну смену поплавать смогут до 64 человек.

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