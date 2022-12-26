Мистера и мисс студенчество выберут в Самаре 28 декабря 2022 года

Финалистки студенческого конкурса красоты и таланта / Фото: Самарский Дом молодежи

На этой неделе в Самаре выберут мистера и мисс студенчество 2022. За главные титулы сразятся 10 девушек и 10 парней. Об этом сообщает пресс-служба Дома молодежи.

Конкурс красоты и таланта «Мистер и Мисс студенчество Самары» проводят в третий раз. В этом году его участниками стали 30 студентов из девяти профессиональных образовательных организаций. Конкурсанты прошли несколько этапов отбора: творческий и интеллектуальный, а также фотосессия. В финал вышли по 10 представителей каждого пола.

Молодые люди, которые по итогам отбора вышли в финал конкурса / Фото: Самарский Дом молодежи

Имена победителей — мистера и мисс студенчества, а также обладателей конкурсных номинаций — станут известны в среду, 28 декабря 2022 года. Торжественная церемония награждения состоится в концертном зале Поволжского государственного колледжа (ул. Луначарского, 14а). Начало — в 17:00.

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