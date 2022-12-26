Стало известно, какие подарки самарцы считают самыми неудачными на Новый год

Оказывается, есть и те, кто никогда не получал плохих подарков, таких оказалось 33%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследования SuperJob рейтинг неудачных новогодних подарков по-прежнему возглавляют носки и сувениры. Однако не устраивают самарцев не только эти сюрпризы.

— За год самарцы стали более придирчиво относиться к получаемым презентам: выросло число недовольных магнитами, свечами, конфетами и духами, — сообщает сервис.

Чаще всего горожанам не нравится какой-либо предмет одежды. Носки, пижама и тапочки были худшим новогодним подарком в жизни 11% опрошенных. Еще 9% ненавидят новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки. Некоторые самарцы ответили философски и уточнили, что хуже всего в Новый год чувствовать себя одиноким или получить плохую весть.

По 6% расстроились, когда им подарили сладости, косметические средства или парфюмерию. В антирейтинг также вошли кухонные принадлежности, весы, наборы инструментов, коньки, цветы, купоны. Оказывается, есть и те, кто никогда не получал плохих подарков, таких оказалось 33%.

Носки, белье и тапочки больше раздражают мужчин, а новогодние сувениры, косметика и кухонные принадлежности — женщин. В целом девушки относятся к новогодним подаркам более не критично, по сравнению с мужчинами.

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