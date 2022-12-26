Зимний Грушинский фестиваль пройдет в Самаре 18-25 февраля 2023 года

Фестиваль вновь объединит любителей авторской песни / Фото: grushinfestival.ru

Стали известны дата проведения и программа зимнего Грушинского фестиваля в Самаре. Любители авторской песни вновь соберутся у виртуального костра 18-25 февраля 2023 года. Об этом в соцсетях сообщили организаторы мероприятия.

Зимний Грушинский фестиваль пройдет в рамках Марафона авторской песни России 2022-2023 с использованием гранта президентского фонда культурных инициатив. Основной площадкой его проведения станет концертный зал КРЦ «Звезда» в Самаре. Гости мероприятия: Олег Митяев, Вадим Мищук, Галина Хомчик, Павел Пиковский, Роман Ланкин, Ирина и Алексей Колесниковы, группа «Ирония судьбы» и многие другие.

Расписание главных концертов Грушинского фестиваля: 24 февраля (19:00) Олег Митяев с программой «Крепитесь, люди, скоро лето!»; 25 февраля (16:00) «Любимые мелодии Эльдара Рязанова или «Ирония судьбы» и «Чайхана. Леониду Сергееву посвящается», а также гала-концерт «Сверим наши песни» (19:30). Билеты можно приобрести здесь.

Программа зимнего Грушинского фестиваля 2023 / Фото: vk.com/grushinfestivals

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