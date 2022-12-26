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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:53

В Самаре рассказали, какие услуги стали востребованы перед Новым годом

Горожане хотят успеть все до 31 декабря
Алена ПРОВКИНА
Спрос на специалистов перед праздниками вырос

Спрос на специалистов перед праздниками вырос

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали о самых востребованных услугах перед новогодними праздниками. Многие местные жители хотят успеть сделать все дела до следующего года.

По данным Авито услуги, в этом году вырос спрос на дополнительные услуги по уборке на 68%, наиболее популярной стала чиста мягкой мебель. Также горожане чаще стали оплачивать услуги помощников по декорированию домов, квартир и даже новогодних елок. Отмечают, что спрос в сфере праздников и мероприятий в декабре вырос на 193%.

На каникулах многие решили отремонтировать и настроить игровые приставки. Спрос на эту услугу возрос на 129%. Средняя цена составила 300 рублей. Помимо этого, на 46% вырос спрос на курьеров.

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