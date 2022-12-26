В Самаре рассказали, какие услуги стали востребованы перед Новым годом

Спрос на специалистов перед праздниками вырос Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали о самых востребованных услугах перед новогодними праздниками. Многие местные жители хотят успеть сделать все дела до следующего года.

По данным Авито услуги, в этом году вырос спрос на дополнительные услуги по уборке на 68%, наиболее популярной стала чиста мягкой мебель. Также горожане чаще стали оплачивать услуги помощников по декорированию домов, квартир и даже новогодних елок. Отмечают, что спрос в сфере праздников и мероприятий в декабре вырос на 193%.

На каникулах многие решили отремонтировать и настроить игровые приставки. Спрос на эту услугу возрос на 129%. Средняя цена составила 300 рублей. Помимо этого, на 46% вырос спрос на курьеров.

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