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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 10:58

В Тольятти мастер по ремонту техники сдал в ломбард ноутбук клиента

Мужчина признался, что ему были очень нужны деньги
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшему был причинен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей.

Пострадавшему был причинен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Тольятти устанавливают обстоятельства преступления, в результате которого пострадал один из местных жителей. Мужчина отдал свой ноутбук на починку мастеру, а тот решил использовать его по своему усмотрению.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, жертвой мошенника стал 45-летний мужчина. Он отнес ноутбук в сервисный центр. Мастер забрал технику, а после перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию. Он сообщил, что ему был причинен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Горе-мастер признался, что сдал ноутбук в ломбард, так как очень нуждался в деньгах. Выяснилось, что ранее он был судим за присвоение или растрату чужого имущества.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

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