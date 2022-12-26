В Тольятти мастер по ремонту техники сдал в ломбард ноутбук клиента

Пострадавшему был причинен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Тольятти устанавливают обстоятельства преступления, в результате которого пострадал один из местных жителей. Мужчина отдал свой ноутбук на починку мастеру, а тот решил использовать его по своему усмотрению.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, жертвой мошенника стал 45-летний мужчина. Он отнес ноутбук в сервисный центр. Мастер забрал технику, а после перестал выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию. Он сообщил, что ему был причинен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Горе-мастер признался, что сдал ноутбук в ломбард, так как очень нуждался в деньгах. Выяснилось, что ранее он был судим за присвоение или растрату чужого имущества.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается.

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