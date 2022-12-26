Зарубежные туры для россиян могут подорожать на 50% в 2023 году

Отдых за границей может подорожать из-за увеличения курсов валют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям России, которые планируют в 2023 году отправиться за рубеж, придется сильнее раскошелиться. С нового года стоимость отдыха за границей может вырасти на 50%. Об этом заявил президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Илья Уманский.

По словам специалиста, зарубежные туры подорожают из-за роста курсов валют. Как пишет ФАН, уже сейчас российским туристам приходится платить за отдых в других странах на 30% больше. Насколько известно, это связано с ограничениями на авиаперелеты и нехваткой самолетов.

Илья Уманский отметил, что за последний год вырос ценник и на отдых в пределах России. К примеру, существенно подорожали туры в Сочи. Стоимость отдыха на других курортах Краснодарского края увеличилась более чем на 10%. Что касается Крыма, то там цены остались примерно на уровне прошлого года.

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