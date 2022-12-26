Самарские ресурсники проведут направленные рейды по отключению

Должникам отключили воду и электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ресурсные компании объединят усилия. В областной столице проведут направленные рейды по отключению.

По информации «РКС-Самара», специалисты проверили платежную дисциплину в домах и выявили должников. Отмечают, что общая сумма долга за электричество около 300 миллионов рублей в 2022 году. Сумма долга за воду – 1 миллиард 200 миллионов рублей. Сотрудники приехали в один из многоквартирных домов на улице Подшипниковой. Каждый пятый собственник в течение года не оплачивал коммунальные услуги.

Возобновят электроснабжение и водоотведение после полного погашения задолженности и оплаты услуги постановления. За возврат электричества 2800 рублей, а за воду – около 6000 рублей.

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