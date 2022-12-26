Один человек погиб при пожаре в частном доме в Самарской области

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером в субботу, 24 декабря, в Кошкинском районе произошло ЧП. В селе Новая Кармала загорелся частный дом, погиб один человек. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт в 18:07. Пожар произошел на улице Центральной. Огонь распространился на площади в 1 квадратный метр. С возгоранием боролись 5 человек, было задействовано 2 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений, однако без жертв не обошлось.

- К сожалению, на пожаре погиб 47-летний мужчина. Наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, - уточнили в региональном ГУ МЧС.

Всего за прошедшие выходные в регионе произошло 35 техногенных пожаров, в том числе 25 - в жилом секторе.

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