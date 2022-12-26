Эксперты рассказали, на какие типы делятся работники в Самаре

Сотрудники поделились на два типа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре исследователи выяснили, на какие типы делятся работники. Эксперты предоставили данные.

Согласно информации Авито Работа, чаще всего работники делятся на два типа: интроверты и экстраверты, а также те, кому всегда душно и те, кому всегда дует. Помимо этого, работники делятся на тех, кто работает, чтобы жить и тех, кто живет, чтобы работать. В областной столице все чаще на смену трудоголизму приходит стремление к здоровому балансу между работой и личной жизнью.

Подавляющее большинство самарцев эффективно управляют рабочим временем, но другие 15% больше любят прокастинировать. А вот поклонники «удаленки» и офиса разделились почти поровну- 47% против 53% соответственно.

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