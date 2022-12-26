Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы самарцев 27 декабря 2022 года

Глава региона станет гостем программы "Главная тема" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 27 декабря 2022 года, губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области. Глава региона станет гостем программы «Главная тема» на местном телеканале. Информация об этом появилась в группе «Самарская область».

В ходе эфира Дмитрий Азаров расскажет об итогах 2022 года: все ли удалось выполнить, что было намечено. Также он поведает, какие задачи стоят перед регионом в предстоящем году и удастся ли в условиях экономического давления сохранить в полном объеме социальные гарантии.

Отметим, губернатор осветит эти темы, а также ответит на вопросы, которые интересуют жителей. Посмотреть эфир с Дмитрием Азаровым можно будет как по ТВ, так и на ресурсах правительства Самарской области. Начало передачи — в 19:00.

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