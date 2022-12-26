Самарские врачи дали рекомендации по питанию в праздничные выходные

Врач также напоминает, что Новый год – это не только еда и выпивка, а еще движение, прогулки и игры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист диетолог минздрава Самарской области Ольга Сазонова напомнила рекомендации по питанию в праздничные выходные, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями.

— Часто в предвкушении праздника мы начинаем ограничивать себя в пище, чтобы все попробовать на праздничном столе. Этого делать не надо. В этот день должен быть полноценные завтрак и обед, тогда не будет переедания вечером за праздничным столом, — сказала Ольга Сазонова.

Врач также напоминает, что Новый год – это не только еда и выпивка, а еще движение, прогулки и игры. А спиртное во время застолья наносит серьезный удар по поджелудочной железе и печени.

Переедание для пациентов с диабетом или преддиабетом может привести к повышению уровня глюкозы крови и ухудшению состояния. Лучше выбирать для праздничного стола овощи, зелень, белковые продукты, и чаще измерять сахар в крови.

Чтобы восстановить организм после новогодней ночи, нужно хорошо выспаться. Специалисты говорят и о таком правиле: следующий прием пищи может быть через 10 часов, чтобы снова не перегружать организм. Можно употреблять легкие листовые салаты, куриный бульон и регулярно пить воду.

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