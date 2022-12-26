Самарцы рассказали о главных профессиональных целях на следующий год

Самарцы рассказали о целях на следующий год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие жители ставят себе цель повысить доход. О своих стремлениях они рассказали экспертам.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, работающие горожане хотели бы подняться по карьерной лестнице – об этом сообщили 14% опрошенных. Еще 13% респондентов хотели бы пройти обучение по повышению квалификации или освоить новые методики. Другие горожане хотели бы изучить законодательства по своей специалисты, написать диссертацию или наладить отношения с коллективом.

Четких задач не ставят только 23% самарцев. Отмечают, что более прямолинейны в целях мужчины, а женщины отличились хитростью.

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