Архитектор рассказал, сколько места занимают хрущевки в Самаре

Архитектор рассказал о количестве хрущевок в городе Фото: Иван ВИСЛОВ

В Самаре многие дома построили еще в эпоху Советского Союза. Архитектор Виталий Стадников рассказал 63.ru, сколько хрущевок в областной столице.

По мнению эксперта, подобные дома имеют свои плюсы и минусы. Хрущевки проектировали для временного размещения и квартиры успешно с этим справились. Отмечают, что доля застройки в советский период Хрущева – 55%. При этом, дореволюционных домов – менее 2%.

Напомним, также специалист рассказал, сколько этажей можно добавить хрущевкам. Максимум – один этаж, но для этого необходим наружная поддерживающая конструкция.

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