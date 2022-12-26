Росгвардейский Дед Мороз исполнил новогодние мечты детей в Самаре

Зимний волшебник и его внучка вручили ребятам подарки со сладостями Фото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области

В Самарской области продолжается благотворительная акция «Елка желаний». В ней уже приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и депутаты, а теперь присоединились и сотрудники регуправления Росгвардии.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии сняли открытки с «Елки желаний», установленной в департаменте опеки, попечительства и соцподдержки Самары. В них были пожелания ребят из самарского центра помощи детям «Иволга». Кто-то попросил куклу, кто-то — планшет. Также среди запросов были самокаты и снегокаты.

Осуществить новогодние мечты воспитанников соцучреждений и ребят с Донбасса помогли росгвардейский Дед Мороз специального назначения и Снегурочка. Роли зимних волшебников в этом году взяли на себя капитан Михаил Самойлов и старший лейтенант Ольга Тутукова. Они вручили детям подарки со сладостями и пожелали отлично провести зимние каникулы.

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