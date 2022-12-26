Два человека погибли в столкновении «Гранты» и «КамАЗа» в Самарской области 26 декабря 2022

Смертельное ДТП произошло в Похвистневском районе / Фото: vk.com/sp.dorpatrul

Днем в понедельник, 26 декабря 2022 года, на 20 км трассы Самара — Бугуруслан — Яблоня в Похвистневском районе произошло смертельное ДТП. Там примерно в 12:10 столкнулись «Лада Гранта» и «КамАЗ» с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 42-летний водитель легковушки. Он, двигаясь со стороны Похвистнева в направлении села Большой Толкай, выехал на встречную полосу. «Гранта» угодила прямо под колеса большегруза.

В результате случившегося водитель и пассажир «Лады» скончались на месте. Насколько известно, в машине также находился несовершеннолетний пассажир. Его с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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