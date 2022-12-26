В Самаре жители четырех улиц останутся без холодной воды 27 декабря 2022 года

В областной столице пройдет плановое отключение воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты предупредили местных жителей о плановом отключении. Жители четырех улиц останутся без холодной воды.

По информации «РКС-Самара», холодную воду планируют отключить 27 декабря 2022 года. В областной столице проведут техническое присоединение с временным отключение. По предварительным данным, воды не будет на улицах: Арзамасской, Гоголя, Цеховой Изыскательской. Все подробности указаны на сайте ресурсоснабжающей компании.

Работники планируют провести врезку новой линии. Время отключения – с 09:00 до 15:00. Список работ могут скорректировать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал