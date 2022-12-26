Члены семей мобилизованных самарцев рассказали о получаемых мерах поддержки

Родственники бойцов благодарят губернатора за всестороннюю поддержку Фото: правительство Самарской области

Родственники мобилизованных из Самарской области рассказали о получаемых мерах поддержки. По их словам, все обещанные выплаты им приходят вовремя.

Супруги бойцов отмечают, что выплаты по зарплате за декабрь пришли. Все поступает без задержек. Проблем с этим нет.

- Перед праздниками детям вручили сладкие подарки и билеты на новогодние представления. Также были организованы бесплатное питание в школе и безлимитный проездной в транспорте для студентов. Это очень существенная поддержка, - поделилась жена офицера Ирина Чугунова.

Она отметила, что ее муж получил дополнительную экипировку и выплаты. Денежное довольствие приходит вовремя. То же самое подтверждает и мать военнослужащего Елена Клапоть. Она поблагодарила Дмитрия Азарова за внимание и поддержку.

Напомним, ранее губернатор посетил войсковую часть в Волжском районе. На встрече с военнослужащими он пообещал позаботиться об их семьях и оказать им всестороннюю помощь.

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