Новогодний троллейбус с Дедом Морозом и Снегурочкой запустили в Самаре 26 декабря 2022

Пассажирам дарят не только новогоднее настроение, но еще и мандарины Фото: администрация Самары

В Самаре в преддверии главного зимнего праздника вновь запустили акцию «Новогодний маршрут». Ее ежегодно проводит МП «ТТУ». Ранее акция проходила в трамваях, а теперь — троллейбусах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В понедельник, 26 декабря 2022 года, в рамках акции на линию выпустили празднично украшенный троллейбус № 4. Пассажиров в салоне встречали Дед Мороз и Снегурочка. С собой у них был целый мешок мандаринов. Зимние волшебники дарили горожанам фрукты и желали им здоровья, счастья и праздничного настроения.

Новогодние персонажи уже работают и на других маршрутах. К примеру, Деда Мороза можно увидеть в трамвае № 4 — на месте водителя. По словам директора МП «ТТУ» Михаила Ефремова, пассажирам планируют дарить мандарины все предновогодние дни. Номера маршрутов держат в тайне — чтобы это стало приятной неожиданностью.

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