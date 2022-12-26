В ТТУ Самары рассказали, сколько трамваев выпустят на линию в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько трамваев будут выпускать на линию в Самаре в 2023 году. План выпуска трамваев на 2023 год озвучили в трамвайно-троллейбусном управлении.

План выпуска трамваев на линию в Самаре в 2023 году, легший в основу заключенных муниципальных контрактов, появился в соцсетях в пабликах, посвященных работе общественного транспорта. Как утверждают эксперты портала «Транспорт в России», планируемые показатели скромнее, чем в конце 2022 года. В частности, на ряде маршрутов уменьшается количество рейсов, а также «составов особо большого класса», то есть двухвагонных сцепов либо трехсекционных вагонов.

Эта информация вызвала тревогу у горожан. Однако директор ТТУ Самары Михаил Ефремов в беседе с журналистом «КП-Самара» опроверг данные о снижении выпуска вагонов.

- Я пока не очень понимаю, на какой документ опираются авторы этой информации. От себя могу сказать точно, что никаких изменений на 2023 год по сравнению с нынешним не планируется — ни в количестве вагонов, ни в их составности. Сколько трамваев выходит на линию сейчас — столько же будет и в новом году, - заявил глава ТТУ.

Всего на организацию трамвайных перевозок в Самаре в 2023 году из бюджета выделено чуть более 155 млн рублей.

А до конца первой половины 2023 года, как уже сообщала «КП-Самара», трамвайный парк должен пополниться 12 новыми вагонами белорусского производства.