«Тольяттикаучук» подарил малышам встречу с Российским Дедом Морозом

Дед Мороз из Великого Устюга поздравил малышей с праздниками
Предприятие «Тольяттикаучук» в Самарской области провело новогоднее мероприятие для детей. Малышей поздравил главный волшебник – Дед Мороз из Великого Устюга.
Ребята смогли принять участие в конкурсах и получили сладкие подарки и игрушки. После программы малыши посмотрели спектакль «Волшебное перышко» с участием Деда Мороза. Также в спектакли приняли участие: ДК «Тольятти», ансамбль танца «Самоцветы», театр танца «Седьмое небо» и школа спорта и движения «Фристайл».
Проекту исполнилось уже пять лет. Директор ДК «Тольятти» Надежда Скоробогатова поблагодарила предприятие за радостное событие. Не все дети могут побывать в Великом Устюге и поэтому появление Российского Деда Мороза – особенный праздник.
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