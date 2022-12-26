В Самаре во время заседания суда осужденный порезал себе руку

На заседании осужденный порезал себе руку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском областном суде произошло заседание, на котором мужчина не смог справиться с эмоциями. Осужденный порезал себе руку.

По информации volga.news, во время заседания в понедельник, 26 декабря, рассматривали апелляционную жалобу мужчины, которого осудили за развратные действия по отношению к своей падчерице. Дело рассматривалось в закрытом режиме, физически подозреваемый находился в СИЗО-2 и общался с судьей по видеосвязи.

Во время заседания, осужденные заявил, что настаивает на рассмотрении ходатайства. После этого мужчина достал что-то острое и порезал себе руку. По словам адвоката, было много крови. Другие присутствующие сказали, что на руке была просто царапина.

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