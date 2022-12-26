В Самарской области проходит акция «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники полиции пообщались с ребятами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники правоохранительный органов проводят акцию для детей. В регионе проходит акция «Полицейский Дед Мороз».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в преддверии наступающих праздников сотрудники полиции вместе с юными помощниками из отряда ЮИД в Новокуйбышевске показали ребятам представление «безопасная дорога к Новому году». Школьники рассказали стихотворения и показали новогодние поделки.

Сотрудники полиции посетили многие районы и провели с ребятами профилактические беседы. Также детей предупредили о важности законопослушного поведения.

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