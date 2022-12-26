В Самарской области коррупционеров из компании оштрафовали на 500 тысяч рублей

Виновников оштрафовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области коррупционеров оштрафовали на 500 тысяч рублей. Работники компании договорились с поставщиком за взятку.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения законодательства. В прошлом году два сотрудника предложили поставщику взятку за отгрузку большего количества лома, чем указано в документации. Неверные данные внесли в приемосдаточный акт. За это злоумышленники заплатили поставщику 34,5 тысячи рублей.

Представители прокуратуры возбудили административное дело. Виновников оштрафовали на 500 тысяч рублей. На счета юридических лиц наложен арест.

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