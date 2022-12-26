В Самарскую область привезли отечественные сноуборды и горные лыжи

Новые лыжи привезли в регион. Фото: департамент информационной политики

В Самарскую область привезли сноуборды и горные лыжи от минпромторга. Комплекты передали на лыжной базе «Чайка».

По информации пресс-службы правительства региона, новый спортивный инвентарь поставляют по всей стране в рамках программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Проект помогает повысить качество инвентаря. Его изготавливают отечественными производителями. Ранее министерство направило в губернию аппаратно-программные комплексы для скриннинговой оценки организма.

На данный момент детско-юношеский спорт – является одним из ключевых элементом помогающих заинтересовать ребят для занятий спортом. Сейчас система подготовки включает в себя 48 организаций.

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