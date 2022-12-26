В Самаре мужчина отработает 60 часов за пьяное вождение

Мужчина понесет уголовную ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель несколько раз нарушал правила дорожного движения. На этот раз его приговорили к обязательным работам.

По информации прокуратуры Самарской области, в Кировском районе автолюбитель ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения экспертизы. Его подозревали в пьяном вождении. Это его не остановило, и мужчина вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники надзорного ведомства поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении задержанного. Подсудимому назначили наказание в виде 60 часов обязательных работ и лишили прав на 1 год и 6 месяцев.

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